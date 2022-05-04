Ворог зосередив 40 гелікоптерів поблизу кордону в Бєлгородській області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російська армія стягнула чотири десятки гелікоптерів у прикордонні райони. Їх можуть використати для ударів по населених пунктах України або провокацій.

"Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в акваторії Чорного та Азовського морів ЧФ РФ ізолює район бойових дій. Ударні кораблі можуть заново обстріляти українські міста.