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Ворог зосередив 40 гелікоптерів поблизу кордону в Бєлгородській області, - Генштаб

Фото: Гелікоптер Мі-24 ПКС Росії (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував зосередження військами РФ авіатехніки неподалік від державного кордону в Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російська армія стягнула чотири десятки гелікоптерів у прикордонні райони. Їх можуть використати для ударів по населених пунктах України або провокацій.

"Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в акваторії Чорного та Азовського морів ЧФ РФ ізолює район бойових дій. Ударні кораблі можуть заново обстріляти українські міста.

До слова, російські окупанти намагаються зламати опір ЗСУ під Ізюмом.

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