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Окупанти завдали ракетного удару по місту Олександрія в Кіровоградській області

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Олександрія , Субота 16 квітня 2022 02:25
Окупанти завдали ракетного удару по місту Олександрія в Кіровоградській області Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У п'ятницю, 15 квітня, близько 22:26 російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія, яке знаходиться в Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Олександрії Сергія Кузьменка у Facebook.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав Кузьменко.

Нагадаємо, російські військові обстріляли Миколаїв касетними снарядами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще п'ятнадцять - отримали поранення.

При цьому один з місцевих жителів загинув в результаті детонації снаряда, який він взяв в руки. Тому українців закликають бути обережними і не підходити до нерозірваних снарядів, мін, розтяжок і т. д.

Ми також писали про те, що 15 квітня близько 16:30 російські окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район міста Харкова. Кількість жертв зросла до 10 осіб.

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