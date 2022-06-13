Ворог відтіснив ЗСУ з центру Сєвєродонецька і провалив штурм під Слов'янськом: зведення Генштабу

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони в районі Хрінівки Чернігівської області.

На харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та запобіганні подальшому просуванню наших військ до кордону України.

Противник вів штурмові дії в напрямку Тернова-Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів в районі населеного пункту Петрівка, 20 км на схід від Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БПЛА в районі Шестакового.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог в рамках логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку угруповання військ РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ в районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з заповнення втрат.

У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Маяки, 10 км на північ від Слов'янська, і Серебрянка, 5 км на північний схід від Сіверського.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.

Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха-Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте. Закріплюється за рубежем роти - Миронівка.

Для поліпшення тактичного становища без успіху вів штурмові дії за напрямками Доломітне-Кодема, Доломітне-Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БПЛА в районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаударів штурмовиками по позиціях наших військ в районі Красногорівки, 15 км на схід від Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник чинив вогневий вплив уздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекидання резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовуються на утримання раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення становища наших військ вів повітряну розвідку в районі Давидова Броду.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія кинула на захоплення Сєвєродонецька до семи БТГ.

Також ми писали, що за даними ГУР, Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця корегувати.

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