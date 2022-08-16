Ворог мав частковий успіх на Запорізькому напрямку, на півдні окупанти зазнають втрат, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Фіксується проведення тренування зі зв'язку генерального штабу Збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв з артилерії райони Кам'янської Слободи Чернігівської області та Ходино Сумської області.

На Харківському напрямку противник залучив ствольну і реактивну артилерію для вогневого впливу недалеко від Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Тишків.

На Слов'янському напрямку справляв вогняну поразку біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо поліпшення логістичного забезпечення в зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли з артилерії різних типів поблизу Краматорська, спірного та Івано-Дар'ївки. Веде наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод - Івано-Дар'ївка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.

Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії за напрямками Володимирівка - Бахмутське та Стряпівка - Соледар. Тут українські воїни зупинили і відкинули окупантів. На напрямках Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака і Невельського. Веде наступ у напрямку Старомихайлівка-Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне і Времівка.

Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке - Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку противник, крім обстрілів з танків і артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, залучив армійську і штурмову авіацію поблизу Білої Криниці, Андріївки та Лозового.

Спроба покращити тактичне становище штурмовими діями за напрямком Зелений Гай - Новогригорівка завершилася для ворога значними втратами та відступом.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди в Харківській області. При цьому збройні сили відбили всі ворожі наступи на Донбасі.

Нагадаємо, українські військові 14 серпня ліквідували 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії РФ втратила 43 750 своїх військових.

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