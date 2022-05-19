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Ворог деморалізований. Російським військовим не виплачують обіцяні кошти, - Генштаб

Фото: солдати РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У лавах військ РФ спостерігається деморалізація через те, що їм не виплачують гроші, які їм обіцяє вище керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - сказано у зведенні Генштабу.

При цьому зазначається, що особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ стають більш масовими.

Раніше ми повідомляли, що військовим Росії почали повідомляти про неможливість проведення ротації до кінця війни проти України.

Також ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України заявив про деморалізацію сил ворога на території окупованої Автономної Республіки Крим.

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