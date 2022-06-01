Ворог з артилерії обстріляв вночі Дніпропетровську область

"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - написав Резніченко.

Він також повідомив, що. зараз у Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.

Нагадаємо, 27 травня окупанти завдали ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області. В результаті атаки загинули щонайменше 10 осіб.

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