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Ворог 10 разів обстріляв міста Луганської області. Тривають бої за Оріхове, - глава ОВА

Фото: наслідки ворожого обстрілу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстріляли в Луганській області міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля та Попасна за минулу добу. У населених пунктах в результаті атак були пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", - розповів він.

Чиновник зазначив, що в кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарських будівель.

"Так, в одному із гаражних комплексів полум'я розповсюдилось на значну площу - приборкувати доводилось декілька годин", - пише Гайдай в Telegram.

Що стосується ситуації на фронті в Луганській області, що російські війська неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

"Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру, - там вже неможливо відновити воду, світло та газ", - зазначає глава ОВА.

Російські окупанти вчергове обстріляли міста Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

На Донбасі українські військові за добу відбили 9 ворожих атак. Наші бійці знищили 6 танків противника, 1 артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль і зенітну установку, також збили 1 літак, 1 крилату ракету і 5 безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялося, що у Сєверодонецьку через вчорашній обстріл окупантів лікарня залишилася без світла та води. У місті не зможе відновити водопостачання до закінчення бойових дій.

Додамо, протягом того дня війська РФ сильно обстрілювали місто Лисичанськ, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.

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