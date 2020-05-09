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Лікар помер від коронавірусу в Кіровоградській області

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 13:59
Лікар помер від коронавірусу в Кіровоградській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікар дитячої обласної лікарні довгий час був на штучній вентиляції легенів

В Кіровоградській області від коронавірусу помер 63-річний лікар. Про це повідомили в прес-службі Кіровоградської ОДА.

Як повідомляється, помер 63-річний лікар дитячої обласної лікарні. Швидше за все, він заразився під час спілкування з братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня.

Лікар дитячої обласної лікарні довгий час був на штучній вентиляції легенів.

Нагадаємо, в цьому регіоні в четвер, 7 травня, лабораторний центр підтвердив 33 випадки одужання від коронавірусу в області, серед одужавших - 22 медичних працівників.

Крім того, у Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медиків. В цілому в області коронавірусом заразилися майже 160 медичних працівників. Кожен третій інфікований в області - медик.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб.

Теги Новини України врачиКоронавірус
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