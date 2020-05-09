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Врач умер от коронавируса в Кировоградской области

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 13:59
Врач умер от коронавируса в Кировоградской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врач детской областной больницы долгое время был на искусственной вентиляции легких

В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

Как сообщается, умер 63-летний врач детской областной больницы. Скорее всего, он заразился во время общения с братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля.

Врач детской областной больницы долгое время был на искусственной вентиляции легких.

Напомним, в этом регионе в четверг, 7 мая, лабораторный центр подтвердил 33 случая выздоровления от коронавируса в области, среди выздоровевших - 22 медицинских работников.

Кроме того, в Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медиков. В целом в области коронавирусом заразились почти 160 медицинских работников. Каждый третий инфицированный в области - медик.

РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек.

Теги Новости Украины врачиКоронавирус
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