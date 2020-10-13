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Лікар Трампа повідомив про результати його тестів на COVID-19

Автор: РБК-Україна

Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі повідомив, що останні тести на коронавірус показали негативний результат. Лікар стверджує, що глава Білого дому не заразний для оточуючих.

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Про це Twitter написала прес-секретар Білого Дому Кейлі Макенані.

Повідомляється, що з клініки Трампа виписували не тільки на підставі тестів, але і за даними РНК і ПЛР-тестів і аналізу вірусної культури.

"Всеосяжні дані, відповідно до рекомендацій центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) про зняття обмежень на розповсюдження (інфекцій. -"Ъ") лягли в основу оцінки, зробленої нашою командою медиків, про незаразність президента", - зазначено в листі Шона Конлі.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус