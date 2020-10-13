Лікар Трампа повідомив про результати його тестів на COVID-19

Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі повідомив, що останні тести на коронавірус показали негативний результат. Лікар стверджує, що глава Білого дому не заразний для оточуючих.

Про це Twitter написала прес-секретар Білого Дому Кейлі Макенані.

Повідомляється, що з клініки Трампа виписували не тільки на підставі тестів, але і за даними РНК і ПЛР-тестів і аналізу вірусної культури.

"Всеосяжні дані, відповідно до рекомендацій центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) про зняття обмежень на розповсюдження (інфекцій. -"Ъ") лягли в основу оцінки, зробленої нашою командою медиків, про незаразність президента", - зазначено в листі Шона Конлі.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.