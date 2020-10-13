Врач Трампа сообщил о результатах его тестов на COVID-19

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Врач утверждает, что глава Белого дома не заразен для окружающих.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макэнани.

Сообщается, что из клиники Трампа выписывали не только на основании тестов, но и по данным РНК и ПЦР-тестов и анализа вирусной культуры.

"Всеобъемлющие данные, в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о снятии ограничений на распространение (инфекций. -“Ъ”) легли в основу оценки, сделанной нашей командой медиков, о незаразности президента", - указано в письме Шона Конли.

Напомним, социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа "вводящим в заблуждение". Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен.