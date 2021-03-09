Лікар пояснив, чому медики не поспішають вакцинуватися від COVID-19

Президент Асоціації анестезіологів, лікар-експерт Міністерства охорони здоров'я, професор Сергій Дубров пояснив причини, чому лікарі не поспішають вакцинуватися від коронавірусу. За його словами, серед головних причин - сумніви щодо безпеки і вивченості вакцин і велика кількість перехворілих COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укол позачергово. Як в Україні намагаються врятувати кампанію вакцинації".

Дубров відзначив, що частина експертів з-поміж тих, хто в цілому виступає за вакцинацію, кажуть, що в Україну нібито завезли несертифікований препарат.

"При цьому в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками стверджують, що препарат пройшов експертизу і з ним все добре", - розповів лікар-експерт МОЗ.

Також він зазначив, що, незважаючи на велику кількість перехворіли, спусти три місяці людина ризикує заразитися знову, а через півроку у більшості випадків захист пропадає. На думку МОЗ та експертів з усього світу, імунітет від вакцини сильніше, ніж від перенесеної інфекції.

"З боку різних експертів, ЗМІ була інформація, що нібито півроку після хвороби не можна робити щеплення. Це не так. В наших рекомендаціях від МОЗ зазначено, що після хвороби можна відкласти вакцинацію на півроку, враховуючи дефіцит вакцин. Але якщо хтось бажає отримати щеплення - будь ласка", - пояснив Дубров.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов називає "фейком" інформацію, що медпрацівники не хочуть вакцинуватися. За його словами, ті, хто відмовляється від щеплення, вже перехворіли COVID-19 і "просто хочуть отримати захист трішечки пізніше". Ці медики вакцинуються через місяць-два, стверджує Степанов.