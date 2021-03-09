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Врач объяснил, почему медики не спешат вакцинироваться от COVID-19

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 09:03
Врач объяснил, почему медики не спешат вакцинироваться от COVID-19 Фото: вакцинация от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Президент Ассоциации анестезиологов, врач-эксперт Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров объяснил причины, по которым врачи не спешат вакцинироваться от коронавируса. По его словам, среди главных причин - сомнения насчет безопасности и изученности вакцин и большое количество переболевших COVID-19.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укол вне очереди. Как в Украине пытаются спасти кампанию вакцинации".

Дубров отметил, что часть экспертов из числа тех, кто в целом выступает за вакцинацию, говорят, что в Украину якобы завезли несертифицированный препарат.

"При этом в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утверждают, что препарат прошел экспертизу и с ним все хорошо", - рассказал врач-эксперт Минздрава.

Также он отметил, что, несмотря на большое число переболевших, спусти три месяца человек рискует заразиться снова, а спустя полгода в большинстве случаев защита пропадает. По мнению Минздрава и экспертов по всеми миру, иммунитет от вакцины сильнее, чем от перенесенной инфекции.

"Cо стороны разных экспертов, СМИ была информация, что якобы полгода после болезни нельзя прививаться. Это не так. В наших рекомендациях от Минздрава указано, что после болезни можно отложить вакцинацию на полгода, учитывая дефицит вакцин. Но если кто-то желает получить прививку - пожалуйста", - пояснил Дубров.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов называет "фейком" информацию, что медработники не хотят вакцинироваться. По его словам, те, кто отказывается от прививки, уже переболели COVID-19 и "просто хотят получить защиту немножечко позже". Эти медики вакцинируются через месяц-два, утверждает Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала кампании вакцинировали более 19 тысяч человек.

При этом в Национальной академии наук сообщают, что для победы над COVID до конца года нужно привить 30 млн украинцев. Для этого нужно делать 100 тысяч прививок в день.

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