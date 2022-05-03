"Лікар "Айдару" вбивав ополченців". РосЗМІ росповсюджують новий фейк

Намагаючись приховати чисельні втрати в Україні, російські пропагандисти вигадують нові фейки. Наразі - за участю лікаря з полку "Айдар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти РФ продовжують демонізувати українські збройні формування, зокрема вони повідомили, що "лікар неонацистського українського батальйону "Айдар" під час операції в ОРЛО у 2014 році особисто вбивав ополченців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про серйозні втрати українських військових. Центр протидії дезінформації при РНБО України запевнюють, що це не що інше, як дезінформація.

Також низка пропагандистських ресурсів стали поширювати неправдиві повідомлення про нібито атаку українських безпілотників на тимчасово окупований військами РФ Енергодар Запорізької області.

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