ВР внесла зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами

За ухвалення відповідного закону проголосував 271 нардеп
Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України". За нього проголосував 271 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.
Документ розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється при переміщенні товарів через митний кордон України та дає визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, підозрювані в порушенні права інтелектуальної власності".
Відповідно до закону, розширюються випадки застосування заходів, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, підозрюваних у порушенні права інтелектуальної власності, в тому числі з ініціативи митного органу.
Крім того, закон передбачає:
Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230.
Як писало РБК-Україна раніше, 2 жовтня Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".