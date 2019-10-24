ВР рекомендують відхилити зміни до законів щодо протидії торгівлі людьми

Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді відхилити у другому читанні законопроект №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту потерпілих осіб". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, проектом акта пропонувалося привести визначення "торгівля людьми" у відповідність з Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Також планувалося розширити коло суб'єктів національного механізму взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та передбачити здійснення центральними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення безпеки жінок, дівчат, чоловіків і хлопців з інвалідністю від сексуального насильства та експлуатації.

Доповідаючи даний законопроект, глава підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань і пробації Ігор Фріс зазначив, що, згідно з висновками Головного науково-експертного управління ВР, даний проект містить системні недоліки, які не усувають правки, внесені в ході підготовки документа до другого читання.

Крім того, за словами доповідача, за час, що минув після прийняття законопроекту в першому читанні, був прийнятий ряд інших нормативно-правових актів, які врегулювали багато питань.

"Під час обговорення члени комітету підтримали висновок підкомітету, що даний проект закону втратив свою актуальність. На підставі вище викладеного комітет рекомендував Верховній раді цей законопроект у другому читанні відхилити", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні законопроект №6125.

Як писало РБК-Україна, в Сумській області на міжнародному пункті пропуску "Бачівськ" затримали жінку, яка займалася торгівлею людьми з України в Росію.

Додамо також, в кінці липня в Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили, що понад 70% жертв торгівлі людьми становлять жінки.