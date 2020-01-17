ВР розблокувала підписання закону про новий формат Держмитслужби

Парламент розблокував підписання законопроекту №2318-1 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління у сфері державної митної і податкової політики", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи провалили відповідний проект постанови №2318-1-П "Про скасування рішення Верховної ради від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи". За нього проголосували лише 91 парламентарій.

Тепер проект закону можуть підписати голова парламенту Дмитро Разумков і глава держави Володимир Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, законом передбачається новий формат діяльності Держмитслужби як єдиної юридичної особи, у зв'язку з чим її територіальні органи будуть здійснювати діяльність як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи. Документом також узгоджуються положення законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи митних органів.

Нагадаємо, 3 грудня Рада прийняла цей проект закону за основу в першому читанні. Уряд вніс у Раду законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики 28 жовтня. Тоді текст проекту був відсутній.