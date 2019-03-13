Кабмін схвалив угоду з Францією щодо забезпечення Маріуполя водою

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Франція виділить понад 60 млн євро на проекти з забезпечення Маріуполя водою

Кабінет міністрів України підтримав угоду з Францією щодо забезпечення Маріуполя водою і направив до парламенту законопроект про ратифікацію рамкової угоди. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, рамковий договір з урядом Франції про підтримку проекту щодо забезпечення Маріуполя питною водою підписали 29 січня 2019 року. У цій угоді прописано, що Франція виділить 64 млн євро на цей інвестиційний проект, що буде реалізовуватися разом з міською радою Маріуполя.

Фото: рамковий договір з Францією

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даним проектом 64 млн євро надаються на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решту фінансування буде залучено з інших джерел. Передбачається, що жителі Маріуполя отримають воду більш високої якості через 2-3 роки.

Зазначимо, минулого року французька компанія Airbus Helicopters розпочала постачання вертольотів до України. Загальна сума угоди перевищує 550 мільйонів євро.