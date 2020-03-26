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У ВР розглядають кілька варіантів місця проведення позачергового засідання

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 11:49
У ВР розглядають кілька варіантів місця проведення позачергового засідання
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед можливих місць проведення - вулиця і стадіон

У парламенті розглядається варіант проведення позачергового засідання не в будівлі Верховної ради. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков за підсумками наради голів фракцій та уряду 26 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є кілька варіантів місця проведення засідання.

"У нас є декілька варіантів. Ми їх вже проговорювали з головами депутатських фракцій та груп. Це можливо буде і зала Верховної ради, але ми забезпечуємо народних депутатів засобами особистого захисту", - заявив Разумков.

Окрім того, голова ВР відповів на питання, чи можливо, що позачергове буде проведено на вулиці або на стадіоні.

"Можливо, це буде відбуватись і в інших умовах, в тому числі і в тих, які ви говорите. Але подивимось. Ми напрацьовуємо декілька варіантів розвитку подій. Але я думаю, що це не завадить проведенню позачергового засідання", - заявив Разумков.

Нагадаємо, глава парламенту заявив, що робочі групи в ВР будуть намагатися підготувати законопроекти для розгляду на позачерговому засіданні до 28 березня, однак називати точну дату засідання ще рано.

Як писало РБК-Україна, перед позачерговим засіданням Верховної ради планується провести засідання погоджувальної ради, на якому буде остаточно затверджено порядок денний.

Так, глава Кабміну Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо урізання витрат державного бюджету.

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