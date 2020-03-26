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Разумков розповів, коли Рада призначить дату позачергового засідання

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 11:33
Разумков розповів, коли Рада призначить дату позачергового засідання
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера Ради, зараз продовжується напрацювання законопроектів

Робочі групи депутатів у Верховній раді намагатимуться підготувати законопроекти для розгляду на позачерговому засіданні до 28 березня, проте називати точну дату засідання ще зарано. Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков за підсумками наради голів фракцій та уряду 26 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков наголосив, що зараз казати точну дату і час - неправильно.

"Відклали всі політичні аспекти. Всі фракції та політичні групи розуміють відповідальність перед людьми та перед державою. Конструктивна робота була сьогодні... Зараз працюють робочі групи, які напрацюють законопроекти, які будуть розглядатися під час позачергового засідання. Як тільки будуть підготовлені всі законопроекти, які необхідно буде на ньому розглянути - одразу ми його проведемо. Зараз казати точну дату і час неправильно. Можливо, трошки раніше, трошки пізніше", - сказав очільник Ради.

Спікер також відповів на питання, чи встигнуть у парламенті підготувати всі необхідні законопроекти до суботи, 28 березня.

"Ми зараз працюємо в режимі "нонстоп", але будемо намагатись встигнути", - додав він.

Нагадаємо, перед позачерговим засіданням Верховної ради планується провести засідання погоджувальної ради, на якому буде остаточно затверджено порядок денний.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо секвестру державного бюджету, тобто обмеження або скорочення його видаткової частини, через пандемію коронавірусу.

Перед позачерговим засіданням у парламенті проведуть погоджувальну раду Шмигаль обговорює з фракціями скорочення держбюджету
Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро РазумковКоронавірус
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