ВР провалила приведення звань військових у відповідність до стандартів НАТО

Документ за основу підтримали лише 147 нардепів при 226 мінімально необхідних

Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за основу закон поддержали 147 нардепов, направление документа на повторное первое чтение в комитет - 166 депутатов ВР, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 163 парламентария.

"И проект закона №6372 я объявляю отклоненным", - прокомментировал спикер ВР.

Проектом предлагалось, что нынешние воинские звания - рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, заменят на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

При этом офицерские звания менять не планировали.

Кроме того, предлагалось изменить звания и для Военно-морских сил: вместо мичмана - штаб-старшина, старший мичман - мастер-старшина. При этом предлагали ввести новые звания: старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Напомним, в начале февраля Парубий анонсировал, что парламент приведет в соответствие со стандартами НАТО звания украинских военнослужащих.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине декабря 2018 года ВР приняла за основу закон о военной стандартизации в соответствии с требованиями НАТО.

Добавим, в начале этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году.