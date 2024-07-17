ВР прорабатывает все варианты экономического бронирования: Шуляк подчеркнула, что нужно взвешенное решение

Если систему экономического бронирования не выстроить по четким правилам и процедурам, бизнес в Украине окажется на грани выживания. Поэтому решение о бронировании требуется максимально сбалансированное, а главное – справедливое относительно действительно критически важных предприятий.

Об этом заявила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина с ссылкой на ее выступление.

Соответствующие комитеты прорабатывают все возможные варианты, но бизнесу следует активнее приобщать к этим процессам.

"Экономический комитет борется за решение этого вопроса как лев. Дело в том, что проблема комплексная и здесь нужно взвешенное политическое решение. Сейчас озвучивается очень много предосторожностей. Поэтому двигаться, прорабатывая возможные варианты, нужно очень осторожно", - отметила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула, что сейчас проблема в том, что у бизнес-сообщества нет четкого понимания, как бронирование будет происходить и вообще - для кого эта опция доступна, а для кого нет. Поэтому компаниям важно получить четкое решение, и в соответствии с ним адаптировать все свои процессы и дальше работать, что из-за неопределенности сейчас просто невозможно.

Шуляк объяснила, что бизнес-сообщество озвучивает несколько наиболее распространенных проблемных моментов по бронированию. Во-первых, невозможность бронирования ФЛПов. Во-вторых, неопределенность в сроках бронирования, когда непонятно, как поступить после завершения 6-месячного периода бронирования. Например, нужно ли подавать документы на перебронирование или бронировать с нуля, или работники будут считаться пригодными для мобилизации. В третьих, дополнительные риски создает требование бронировать не более 50% от общего количества военнообязанных работников.

Многие компании не представляют списки на бронирование из-за опасений, что другую половину военнообязанных работников мобилизуют. В-четвертых, сроки рассмотрения заявок на бронь. Например, компании могут ожидать ответа от Министерства обороны до 5-6 месяцев, при этом малейшая ошибка в пакете поданных документов на бронирование означает возврат этих документов без каких-либо объяснений. Соответственно у бизнеса нет понимания, что и как нужно исправить.

Вместе с тем нардеп напомнила, что с начала мая действует постановление по автоматическому продлению всех бронирований в месяц. Этот механизм уже вводили по переходному периоду для постановления КМУ №76, которое регулирует процедуры бронирования, а затем повторялось еще трижды. То есть это может быть одной из доступных опций, пока все проблемные моменты бронирования не решатся.