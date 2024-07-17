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ВР пропрацьовує всі варіанти економічного бронювання: Шуляк наголосила, що потрібне зважене рішення

Середа 17 липня 2024 11:49
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ВР пропрацьовує всі варіанти економічного бронювання: Шуляк наголосила, що потрібне зважене рішення Фото: Олена Шуляк
Автор: Олександр Мороз

Якщо систему економічного бронювання не вибудувати за чіткими правилами і процедурами, бізнес в Україні опиниться на межі виживання. Тому рішення щодо бронювання потрібне максимально збалансоване, а головне – справедливе щодо справді критично важливих підприємств.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посмланням на її виступ.

Відповідні комітети пропрацьовують всі можливі варіанти, але бізнесу варто активніше долучатись до цих процесів.

"Економічний комітет бореться за вирішення цього питання як лев. Справа в тому, що проблема комплексна і тут потрібне зважене політичне рішення. Наразі озвучується дуже багато пересторог. Тому рухатися, пропрацьовуючи можливі варіанти, потрібно дуже обережно", - зазначила Шуляк.

Парламентарка підкреслила, що наразі проблема в тому, що у бізнес-спільноти немає чіткого розуміння, як бронювання відбуватиметься і взагалі - для кого ця опція доступна, а для кого ні. Тому компаніям важливо отримати чітке рішення, і відповідно до нього адаптувати всі свої процеси і надалі працювати, що через невизначеність зараз просто неможливо.

Шуляк пояснила, що бізнес-спільнота озвучує декілька найбільш розповсюджених проблемних моментів щодо бронювання. По-перше, неможливість бронювання ФОПів. По-друге, невизначеність у термінах бронювання, коли не зрозуміло, як діяти після завершення 6-місячного періоду бронювання. Наприклад, чи потрібно подавати документи на перебронювання, чи бронювати з нуля, чи працівники будуть вважатися придатними для мобілізації. По-третє, додаткові ризики створює вимога бронювати не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

Багато компаній не подають списки на бронювання через побоювання, що іншу половину військовозобов'язаних працівників мобілізують. По-четверте, терміни розгляду заявок на бронь. Наприклад, компанії можуть чекати відповіді від Міністерства оборони до 5-6 місяців, при цьому, найменша помилка в пакеті поданих документів на бронювання означає повернення цих документів без будь-яких пояснень. Відповідно, у бізнесу немає розуміння, що і як потрібно виправити.

Разом з тим нардепка нагадала, що з початку травня діє постанова щодо автоматичного продовження всіх бронювань на місяць. Цей механізм вже вводили по перехідному періоду для постанови КМУ №76, яка регулює процедури бронювання, а потім повторювали ще тричі. Тобто це може бути однією з доступних опцій, доки всі проблемні моменти щодо бронювання не вирішаться.

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