ВР проголосує закон про боротьбу з хостелами у багатоповерхівках наступного пленарного тижня

Фото: засідання Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Парубія, нардепи продовжать розгляд закону у вівторок, 26 лютого

Верховна рада проголосує за законопроект №10006 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку", яким пропонується боротися з хостелами у багатоповерхівках наступного пленарного тижня. Про це заявив глава ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ розроблено з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання, та з метою посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері.

"Ми зможемо у вівторок продовжити і завершити розгляд даного законопроекту", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, у середині січня 2019 року парламент провалив у повторному першому читанні законопроект №6424-д і альтернативний до нього №6424-д1 про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня минулого року парламент відправив законопроект №6424-д про боротьбу з хостелами у багатоповерхівках на повторне перше читання.

Слід зазначити, нардепи на початку липня 2018 року відправили на повторне перше читання у профільний комітет законопроект №6424 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку". За його направлення проголосували 228 нардепів.