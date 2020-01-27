У ВР з'явився текст змін до закону про АРМА щодо відряджень до відомства

У Верховній раді з'явився текст урядового законопроекту №2793 "Про внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" та Закону України "Про державну службу" щодо відрядження до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 22 січня, однак спочатку його текст був відсутній. Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Проектом, зокрема, пропонується передбачити можливість відрядження до АРМА працівників інших державних органів, підприємств, установ, організацій (за їх письмовою згодою та за погодженням з їх керівниками) тривалістю до одного року із залишенням їх на службі. Крім того, документом визначається, що за відрядженими до АРМА працівниками зберігаються їх посада та заробітна плата.

Крім того, пропонується передбачити, що порядок відрядження до АРМА працівників інших державних органів, підприємств, установ, організацій визначатиметься Кабінетом міністрів, як вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Нагадаємо, у кінці грудня Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як писало РБК-Україна, уряд також вніс до Верховної ради законопроект №2794 "Про внесення змін до закону України "Про Кабінет міністрів України" з приводу Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації". Його текст з'явився на сайті Ради, а сам проект закону опрацьовується у комітеті.