ВР планує ввести середньострокове планування будівництва доріг

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 305 парламентарів.

"За бюджетними програмами, які здійснюються із використанням коштів Державного дорожнього фонду, розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання понад фактичні надходження спеціального фонду з урахуванням того, що кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов'язаннями за договорами на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду держбюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду", - планується передбачити законопроектом.

Відповідно до закону, Державна цільова економічна програма розвитку автодоріг загального користування держзначення з переліком доріг, на яких заплановано роботи з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, із зазначенням обсягів фінансування таких доріг в розрізі балансоутримувачів, затверджується Кабінетом міністрів України.

Крім того, визначається, що складений відповідно до Державної цільової економічної програми щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг держзначення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)".

Додамо також, у квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Раді 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.