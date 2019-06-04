ВР планує збільшити штрафи за відмову у пільговому проїзді УБД

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №10004 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян". За документ після ряду невдалих спроб проголосував 231 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект спрямований на те, аби штраф, який накладається на перевізників за відмову у безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.

У пояснювальній записці підкреслюється, що безпідставна відмова перевізників від передбаченого законом пільгового перевезення таких громадян зумовлена, в тому числі, й недостатньо жорсткою санкцією щодо цього правопорушення. Наразі адміністративний штраф за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 136 гривень.

Документом передбачається внести зміни до статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачити збільшення санкції за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян зі сторони водіїв автомобільних транспортних засобів, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності. Планується визначити, що це правопорушення тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).

Нагадаємо, Рада провалила в першому читанні законопроект №9400 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни".

Законом пропонувалося передбачити, що УБД і особам з інвалідністю внаслідок війни повинна надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, яким передбачається надання воїнам УПА статусу УБД.