ВР планує змінити Податковий кодекс для підвищення доступності ліків

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 278 нардепів.

Проектом пропонується передбачити нерозповсюдження низки різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатного постачання (розподілу) медтоварів, придбаних такою організацією за кошти державного бюджету або кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Також планується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України медтоварів, що закуповуватимуться Закупівельною організацією.

Крім того, пропонується нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов’язань та пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до цього законопроекту.

Також передбачається приведення норм Податкового кодексу у відповідність з ЗУ "Про публічні закупівлі", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" тощо.

Нагадаємо, вчора парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін удвічі збільшив фінансування програми "Доступні ліки". За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в пакет ліків був включений інсулін. Для цього виділено додаткові 3,3 млрд гривень на 2020 рік.