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Рада зробила перший крок до підвищення доступності ліків

Новини » Політика     14.01.2020 - 20:10
Рада зробила перший крок до підвищення доступності ліків
Ілюстративне фото (УНІАН)

Законопроект пропонує проводити закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм

Парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я". За документ проголосували 278 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується створення основ залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

"Проект закону розроблено з метою забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням закупівельної організації, застосування прозорих закупівельних процедур і економії бюджетних коштів", - заявив глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ході презентації проекту в сесійній залі

Згідно з документом, Міністерство охорони здоров'я України буде залишатися головним розпорядником бюджетних коштів. При цьому закупівельна організація буде здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні.

Так, закупівельна організація буде отримувати бюджетні кошти від Моз, проводити процедури закупівель, укладати від свого імені договори про закупівлю, ставати власником лікарських засобів та інших медичних товарів та організовувати одержання відповідних товарів кінцевими споживачами - лікувально-профілактичними установами.

При цьому перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за держкошти, передбачається затвердити постановою уряду.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін удвічі збільшив фінансування програми "Доступні ліки". За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в пакет ліків був включений інсулін. Для цього виділено додаткові 3,3 млрд гривень на 2020 рік.

Також повідомлялося, що з 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно. У бюджеті-2020 на програму закладено понад 70 млрд гривень.

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