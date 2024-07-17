В ВР поддержали два законопроекта для решения жилищного вопроса ВПЛ
Внутри перемещенным лицам, чье жилье пострадало от последствий российской вооруженной агрессии, предоставит приоритетное право получения компенсации по программе "єВідновлення".
Об этом сообщила глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.
Для улучшения их жилищных условий в Украине также будет проведена инвентаризация объектов недвижимости, по итогам которой будет создана интерактивная карта мест для возможного проживания.
По ее словам, 17 июля парламент поддержал в первом чтении законопроект №11028, предусматривающий приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" для определенных категорий ВПЛ. Кроме этого, депутаты проголосовали за законопроект №11281 по обеспечению их жилищных прав.
Первый законопроект предусматривает, что приоритетное право на компенсации будут иметь такие категории ВПЛ как:
- Лица, достигшие пенсионного возраста;
- Лица, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;
- Лица, имеющие на иждивении двух несовершеннолетних детей;
- Лица, имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью;
- Лица, воспитывающие без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;
- ВПЛ, которые являются лицами с инвалидностью III группы.
"Это важный шаг к обеспечению социальной справедливости для наших граждан, вынужденных покинуть свои дома. Напомню, что у нас более 4 млн внутренних переселенцев, из которых 26% нуждаются в социальной защите", - подчеркнула парламентария.
Второй законопроект - №11281, также принятый в первом чтении, предусматривает инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ. На основе такой инвентаризации в виде интерактивной карты создадут информационную базу объектов недвижимого имущества, пригодных для проживания.
Это позволит коммуникировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями по запуску льготной аренды для ВПЛ.
"Помимо этого, поддержанный сегодня в первом чтении законопроект дает возможность предоставлять в аренду ВПЛ имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд", - отметила Елена Шуляк.
Она добавила, что это уже не первый в текущем месяце шаг власти для поддержки как ВПЛ, так и украинцев в целом в решении их жилищных вопросов с помощью программы "єВідновлення". В частности, на прошлой неделе на выплату согласованных по программе "єВідновлення" компенсаций дополнительно выделили почти 7 млрд гривен. Большую часть этой суммы получат владельцы разрушенных домов – более 4 млрд грн, остальную – потратят на компенсации на ремонты жилья.
Кроме этого, ранее Кабмин расширил программу "єВідновлення" для граждан, чье поврежденное или разрушенное жилье расположено на прифронтовых территориях и территориях боевых действий, могут подавать заявления на возмещение.
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