У ВР підтримали два законопроєкти для вирішення житлового питання ВПО
Внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало від наслідків російської збройної агресії, нададуть пріоритетне право отримання компенсації за програмою "єВідновлення".
Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
Для покращення їх житлових умов в Україні також проведуть інвентаризацію обʼєктів нерухомості, за підсумками якої створять інтерактивну карту місць для можливого проживання.
За її словами, 17 липня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО. Крім цього, депутати проголосували за законопроєкт №11281 щодо забезпечення їх житлових прав.
Перший законопроєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть такі категорії ВПО як:
- Особи, які досягли пенсійного віку;
- Особи, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;
- Особи, які мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
- Особи, які мають на утриманні дитину з інвалідністю;
- Особи, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
- ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.
"Це важливий крок до забезпечення соціальної справедливості для наших громадян, які були змушені покинути свої домівки. Нагадаю, що в нас понад 4 млн внутрішніх переселенців, з яких 26% потребують соціального захисту", - підкреслила парламентарка.
Другий законопроєкт - №11281, також прийнятий у першому читанні, передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. За підсумками такої інвентаризації у вигляді інтерактивної карти створять інформаційну базу об’єктів нерухомого майна, придатних для проживання.
Серед іншого, це дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.
"Крім цього, підтриманий сьогодні у першому читанні законопроєкт дає можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням рік поспіль", - зазначила Олена Шуляк.
Вона додала, що це вже не перший у поточному місяці крок влади для підтримки як ВПО, так і українців загалом у вирішенні їх житлових питань за допомогою програми "єВідновлення". Зокрема, на минулому тижні на виплату погоджених за програмою "єВідновлення" компенсацій додатково виділили майже 7 млрд гривень. Більшу частину цієї суми отримають власники зруйнованих домівок – понад 4 млрд грн, решту – витратять на компенсації на ремонти житла.
Крім цього, раніше Кабмін розширив програму "єВідновлення" для громадян, чиє пошкоджене або зруйноване житло розташоване на прифронтових територіях і територіях бойових дій, можуть подавати заяви на відшкодування.
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