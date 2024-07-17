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У ВР підтримали два законопроєкти для вирішення житлового питання ВПО

Середа 17 липня 2024 15:30
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У ВР підтримали два законопроєкти для вирішення житлового питання ВПО Фото: Олена Шуляк
Автор: Олександр Мороз

Внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало від наслідків російської збройної агресії, нададуть пріоритетне право отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Для покращення їх житлових умов в Україні також проведуть інвентаризацію обʼєктів нерухомості, за підсумками якої створять інтерактивну карту місць для можливого проживання.

За її словами, 17 липня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО. Крім цього, депутати проголосували за законопроєкт №11281 щодо забезпечення їх житлових прав.

Перший законопроєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть такі категорії ВПО як:

  • Особи, які досягли пенсійного віку;
  • Особи, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;
  • Особи, які мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
  • Особи, які мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • Особи, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
  • ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.

"Це важливий крок до забезпечення соціальної справедливості для наших громадян, які були змушені покинути свої домівки. Нагадаю, що в нас понад 4 млн внутрішніх переселенців, з яких 26% потребують соціального захисту", - підкреслила парламентарка.

Другий законопроєкт - №11281, також прийнятий у першому читанні, передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. За підсумками такої інвентаризації у вигляді інтерактивної карти створять інформаційну базу об’єктів нерухомого майна, придатних для проживання.

Серед іншого, це дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.

"Крім цього, підтриманий сьогодні у першому читанні законопроєкт дає можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням рік поспіль", - зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, що це вже не перший у поточному місяці крок влади для підтримки як ВПО, так і українців загалом у вирішенні їх житлових питань за допомогою програми "єВідновлення". Зокрема, на минулому тижні на виплату погоджених за програмою "єВідновлення" компенсацій додатково виділили майже 7 млрд гривень. Більшу частину цієї суми отримають власники зруйнованих домівок – понад 4 млрд грн, решту – витратять на компенсації на ремонти житла.

Крім цього, раніше Кабмін розширив програму "єВідновлення" для громадян, чиє пошкоджене або зруйноване житло розташоване на прифронтових територіях і територіях бойових дій, можуть подавати заяви на відшкодування.

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