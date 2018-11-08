ВР перенесла розгляд закону про покарання за жорстоке поводження з тваринами

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Розгляд перенесли на 20 листопада через недостатню кількість нардепів у залі

Верховна рада України перенесла розгляд законопроекту №6598 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)" щодо покарання за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, очільник парламенту провів два рейтингові голосування, які показали недостатню кількість нардепів у залі для прийняття рішення.

У зв'язку з цим розгляд закону було перенесено на наступний пленарний вівторок. Відповідно до розкладу засідань ВР, розгляд перенесено на 20 листопада.

"Голосів замало для прийняття рішення. Хочу наголосити, ми не завершили розгляд даного законопроекту… Продовження розгляду законопроекту переноситься на наступний пленарний тиждень… на вівторок", - поінформував Парубій.

Нагадаємо, в квітні Рада не підтримала в першому читанні проект закону №6598, а повернула його на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Таке рішення підтримали 229 нардепів.

Підкреслимо, за жорстоке поводження з твариною, що спричинило його каліцтва або загибель, законом пропонувалося передбачити більш жорстке покарання у вигляді позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував Раді прийняти за основу законопроект № 5119 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства.