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ВР перенесла рассмотрение закона о наказании за жестокое обращение с животными

Новости » Политика    08.11.2018 - 18:25
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рассмотрение перенесли на 20 ноября из-за недостаточного количества нардепов в зале

Верховная рада Украины перенесла рассмотрение законопроекта №6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)" о наказании за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава парламента провел два рейтинговых голосования, которые показали недостаточное количество нардепов в зале для принятия решения.

В связи с этим рассмотрение закона было перенесено на следующий пленарный вторник. Согласно расписанию заседаний ВР, рассмотрение перенесено на 20 ноября.

"Голосов мало для принятия решения. Хочу подчеркнуть, мы не завершили рассмотрение данного законопроекта... Продолжение рассмотрения законопроекта переносится на следующую пленарную неделю... на вторник", - сообщил Парубий.

Напомним, в апреле Рада не поддержала в первом чтении проект закона №6598, а возвратила его на доработку субъекту законодательной инициативы. Такое решение поддержали 229 нардепов.

Подчеркнем, за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья или гибель, законом предлагалось предусмотреть более жесткое наказание в виде лишения свободы.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал Раде принять за основу законопроект № 5119 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении гуманного отношения к животным с целью нравственного развития общества.

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Темы: Заседание Рады
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