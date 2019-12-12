ВР відправила на доопрацювання закон про адміністрування реалізації пального і спирту

Верховна рада України відправила на повторне друге читання законопроект №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (щодо поліпшення адміністрування акцизного податку)", передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримав 281 нардеп.

Законом пропонується вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРГСЭ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

Голова парламенту Дмитро Разумков зазначив, що документ розглянуть у повторному другому читанні у вівторок, 17 грудня.

Нагадаємо, 3 грудня Рада підтримала за основу і в цілому законопроект №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (щодо поліпшення адміністрування акцизного податку)". Тоді документ підтримали 307 парламентаріїв.

Крім того, парламент у другому читанні схвалив законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту. Проект закону підтримали 284 народних депутата.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада хоче змінити Податковий кодекс для удосконалення адміністрування податків. Зокрема, Рада підтримала за основу законопроект №1210, який повинен змінити правила оподаткування бізнесу, які дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками, режимами і статусами.