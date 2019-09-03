Рада направила до КСУ закон про позбавлення депутатів мандата за прогули

Парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство, передає кореспондент РБК-Україна.

За направлення проголосували 279 депутатів Ради.

Зокрема, Зеленський пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата.

Згідно з проектом закону, в разі порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, відсутності народного депутата без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної ради України та/або засідань комітету ВР, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії його повноваження припиняються достроково за рішенням Верховного суду.

Також передбачено, що повноваження припиняються у разі встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України в парламенті, тобто голосування народним депутатом замість іншого парламентарія або надання народним депутатом можливості проголосувати замість нього іншому нардепу.

Нагадаємо, Зеленський зареєстрував законопроект №1027 у Раді 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, під час першого засідання новообраного парламенту глава держави пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

Додамо також, парламент направив до КСУ закон Зеленського про скорочення наступного скликання Ради до 300 парламентаріїв.