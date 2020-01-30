У Раді мають намір перевірити керівників транспортних держпідприємств

У Верховній раді України мають намір перевірити ефективність всіх керівників транспортних держпідприємств. Про це заявив журналістам народний депутат України Сергій Шахов, коментуючи звільнення керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, передає РБК-Україна.

"Ми відправили депутатські запити до президента України, прем'єр-міністру та профільним правоохоронним органам - і нас почули, профільні міністерства і особисто президент веде роботу щодо вирішення порушених нами питань. Результат є - керівник УЗ звільнений. Модернізація і збереження робочих місць має стати основою економічної безпеки країни", - сказав Шахов.

Крім того, в рамках Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Шахова, депутати неодноразово заслуховували звіти залізничників про стан рухомого складу, а також встановлювали факти доведення "Укрзалізниці" до злиднів і збитків.

Як повідомив нардеп, зношеність локомотивного парку "Укрзалізниці" становить 98%, 3500 одиниць техніки працює ще з радянських часів, 479 одиниць потребують ремонту. Середній вік локомотивів – 39 років, коли середній термін служби складає 30 років.

"Це дешевше і перспективніше (модернізація - ред.), з урахуванням того, що через 20-30 років на ринку з'являться ще більш продуктивні локомотиви, ніж ті, які зараз купує УЗ. Deutsche Bahn зараз орієнтується на модернізацію свого локомотивного парку, хоче скорочувати споживання електроенергії і продовжити термін експлуатації поїздів на 15 років. Чому у нас сьогодні немає інструкцій для модернізації підприємств УЗ і галузі в цілому?", - каже Шахов.

За його словами, депутати планують ще раз заслухати представників "Укрзалізниці" через місяць.

Нагадаємо, 29 січня 2020 року Кабінет міністрів України погодив звільнення Євгена Кравцова з поста голови "Укрзалізниці".

Кравцов керував "Укрзалізницею" з 30 березня по 25 травня 2016 і з 10 серпня 2017 року, змінивши на цій посаді польського менеджера Войцеха Бальчуна. Він також обіймав посаду заступника міністра інфраструктури України.