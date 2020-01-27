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У МІУ назвали терміни звільнення Кравцова з "Укрзалізниці"

Новини » Політика     27.01.2020 - 15:08
У МІУ назвали терміни звільнення Кравцова з "Укрзалізниці"
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кравцов може бути звільнений протягом двох тижнів

Наглядова рада "Укразалізниці" розгляне питання звільнення голови правління Євгена Кравцова в найближчі два тижні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, УЗ від "тарганів і поганого сервісу" може врятувати нормальний менеджмент.

"Пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, тому ми найближчим часом будемо міняти менеджмент "Укрзалізниці", - заявив Криклій.

Відповідаючи на питання про звільнення Кравцова, міністр підкреслив, що це рішення має бути прийнято за процедурою.

"Я розраховую, що протягом двох тижнів це станеться. Адже це процедура, яка потребує вирішення наглядової ради. Це займає певний час, щоб вони прийняли рішення. Потім це рішення приймає Кабмін", - додав Криклій.

У свою чергу, в коментарі РБК-Україна член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що поки немає узгодженої позиції з питання зміни керівництва УЗ.

"Члени наглядової ради не можуть нічого коментувати, тільки якщо це не узгоджена позиція", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховував, що наглядова рада звільнить Кравцова до кінця 2019 року.

Сам Кравцов до цього підтвердив намір піти із займаної посади.

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Новини України УкрзалізницяЄвген КравцовВладислав Криклій
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