ВР хоче внести зміни до Митного кодексу для боротьби з контрафактними товарами

Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України". За нього проголосували 255 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ пропонує розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України та дати визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності".

Також планується розширити випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу.

Крім того проект закону передбачає:

відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності;

запровадження можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності;

встановлення особливостей призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Нагадаємо, обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн. Так, дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine, свідчать, найбільше державний бюджет України недоотримує від існування схем на митниці, виплати зарплат у "конвертах" та виведення прибутків в офшори.

Так, від "сірого імпорту", контрабанди втрати бюджету в рік складають 63-93 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, 12 вересня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1048, яким вносяться зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів.