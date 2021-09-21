VR Capital оскаржить рішення апеляційного суду щодо недійсності права вимоги до УЗ

16 вересня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці", визнавши недійсним укладений між "Промінвестбанком" та інвестиційним фондом VR Global Partners, L.P. ("VRGP"), що базується в Нью-Йорку, договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості Укрзалізниці. VRGP не погоджується з рішенням суду й буде оскаржувати його у касаційному порядку до Верховного суду.

"Учорашнє рішення стало наругою над правосуддям та черговим проявом ключової проблеми всіх іноземних інвесторів в Україні - недотримання верховенства права та неможливості для іноземних інвесторів захистити свої законні права в українських судах. Простими словами це була пародія на правосуддя. Дії суду були пронизані порушеннями належної процесуальної процедури, обговорення у нарадчій кімнаті тривало лише кілька хвилин, а рішення скасувати вердикт суду першої інстанції явно було прийняте ще до початку судового засідання", - заявив президент VR Capital Group Ltd. Річард Дейтц.

Водночас він додав, що компанія не здивована цим рішенням. Зокрема, за його словами, у липні для обговорення конфлікту з "Укрзалізницею" його запрошував заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"З моменту тієї зустрічі ми відчули величезний адміністративний тиск на судову систему, кульмінацією якого стало вчорашнє рішення. Колегії суддів постійно змінювались, оскільки судді брали самовідвід, А в одному із найбільш кричущих прикладів тиску нова апеляційна колегія з трьох суддів була сформована в результаті "лотереї", в якій 51 з 54 можливих суддів не змогли взяти участь оскільки саме в той день вони перебували у відпустці. Судова система повинна працювати не так і такі практики не допоможуть Україні залучити інвестиції, необхідні для розвитку економіки країни і створення робочих місць", - додав Дейтц.

Рішення апеляційного суду було прийняте з безпрецедентним нехтуванням закону та всупереч вже встановленій практиці Великої палати Верховного суду, переконаний президент VR Capital Group Ltd.

"Крім того, суд не повідомив сторони у належний спосіб про дату засідання, посилаючись на відсутність у суді поштових марок. Суд також відмовив VRGP у клопотанні про надання юридично обов'язкового двотижневого строку на подання відзиву, надавши менше ніж добу для підготовки та подання позиції VRGP у цій резонансній справі. Попри такий короткий термін, VRGP представила свою позицію на 68 сторінках, однак суд навіть не вважав за потрібне оголосити перерву в засіданні для вивчення матеріалів та, формально заслухавши сторони, виніс рішення всього за 2 хвилини обговорення в нарадчій кімнаті", - повідомляють в компанії.

Як заявив представник VRGP, правосуддя з яким вони зіткнулися в Україні, є ще більш шокуючим, якщо враховувати той факт, що апеляційні скарги VRGP на явно незаконні ухвали, які заблокували виконання рішень Верховного суду про стягнення боргів з Укрзалізниці, вже понад 5 місяців не розглядаються апеляційними судами. У цій же справі для розгляду спору по суті суду було достатньо одного засідання і взагалі не потрібен був час на попереднє вивчення документів.

Зазначається також, що VRGP отримала вже шість рішень Верховного суду на свою користь у справах про стягнення боргів з "Укрзалізниці".

"Намагаючись уникнути виконання цих рішень, "Укрзалізниця" подала позов про визнання недійсним придбання кредитів VRGP. Господарський суд м. Києва 27 липня 2021 року відхилив позов "Укрзалізниці". Вчорашнє рішення, яким було скасовано рішення господарського суду, буде оскаржене", - резюмують в компанії.