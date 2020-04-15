У ВР будуть перевіряти на корупційні ризики закони, винесені на позачергові засідання

Комітет з питань антикорупційної політики планує скликати термінові засідання для перевірки на корупційні ризики законів, які виносяться на розгляд нардепів на позачергових засіданнях Верховної ради. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, у ході засідання комітету було розглянуто питання щодо проведення ним експертизи на предмет відповідності антикорупційному законодавству законопроектів, які розглядаються на позачергових засіданнях ВР.

У комітеті підкреслили, що законопроекти, які зараз розглядаються на позачергових засіданнях ВР, стосуються важливих і невідкладних питань забезпечення життєдіяльності країни і її громадян. Вони готуються у дуже стислі терміни, постійно доопрацьовуються, і остаточний варіант проекту закону може бути готовий буквально за день до сесійного засідання, отже, у комітету не завжди є можливість провести їх експертизу.

"Члени комітету домовились, що у разі, якщо є зареєстрований текст проекту закону, запланований до розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради, є можливість проведення експертизи на предмет відповідності законопроекту антикорупційному законодавству, буде скликатися термінове засідання комітету у режимі відеоконференції для його розгляду", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 16 квітня. Його початок запланований на 13:00. У ході засідання нардепи мають розглянути зміни до Регламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни в регламент допоможуть ВР боротися з "поправочним спамом".

Як писало РБК-Україна, голова фракції СН Давид Арахамія заявляв, що позачергове засідання ВРУ може відбутися у середу, 15 квітня.