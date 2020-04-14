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Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня

Новини » Політика     14.04.2020 - 17:41
Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня
Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання парламентарії розглянуть зміни до Регламенту

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 16 квітня. Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

Він зазначив, що засідання має розпочатися о 13:00.

"Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра, 16 квітня на 13:00. Будемо чистити регламент від поправочного спаму", - написав нардеп.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав, що в середу, 15 квітня, позачергове засідання Верховної ради може не відбутися.

Так, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни в регламент допоможуть ВР боротися з "поправочним спамом".

Як писало РБК-Україна, голова фракції СН Давид Арахамія заявляв, що позачергове засідання ВРУ може відбутися вже в цю середу, 15 квітня. При цьому він додав, що на позачерговому засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

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