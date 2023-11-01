В Крыму заметили перемещение колонны старой техники оккупантов

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских захватчиков. Интервенты стягивают ее со складов на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал крымского партизанского движения "Атеш".

Представители сил сопротивления заметили движение колонны по дороге Т0108 в сторону Черноморска. Перед этим эшелон с техникой прибыл на выгрузку на железнодорожную станцию "Евпатория-товарная".

По данным партизан, российские оккупанты перевозили 3 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган", модификации 1975 годов.

Также в колонне зафиксировали 8 единиц гаубиц "Д-30". Эти орудия ранее были сняты с вооружения.

В "Атеш" отмечают, что захватчики продолжают доставать со своих складов всю старую технику, которая "вряд ли обслуживалась нужным образом".

"Такой оборот событий наводит на мысль, что их ресурсы на исходе, и их поражение становится лишь вопросом времени", - говорится в публикации.

Подпольщики опубликовали кадры с такой вражеской техникой с эшелона.

Что известно о гаубице Д-30

Буксируемая 122-мм советская гаубица принята на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и находится в настоящее время на вооружении многих государств под названием Д-30А.

Сейчас войска РФ применяют такие орудия на передовой. Так, напомним, еще в сентябре военные Сил Специальных Операций ВСУ во время проведения аэроразведки обнаружили вражескую гаубицу Д-30, и уничтожили ее с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса.

Войска РФ активно применяет устаревшую технику

Обратим внимание, что оккупанты перед этим подвозили через Крым на линию фронта на материковую часть Украины и другую застаревшую технику. В частности, партизаны 9 октября наблюдали колону с редкими типами реактивных систем залпового огня "Град-1". Перевозка осуществлялась также через Евпаторию.

Добавим, что всего РСЗО такой модификации было выпущено не больше 600 экземпляров с 1976 года.