В Крыму заметили перемещение колонны старой техники оккупантов
Во временно оккупированном Крыму зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских захватчиков. Интервенты стягивают ее со складов на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского партизанского движения "Атеш".
Представители сил сопротивления заметили движение колонны по дороге Т0108 в сторону Черноморска. Перед этим эшелон с техникой прибыл на выгрузку на железнодорожную станцию "Евпатория-товарная".
По данным партизан, российские оккупанты перевозили 3 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган", модификации 1975 годов.
Также в колонне зафиксировали 8 единиц гаубиц "Д-30". Эти орудия ранее были сняты с вооружения.
В "Атеш" отмечают, что захватчики продолжают доставать со своих складов всю старую технику, которая "вряд ли обслуживалась нужным образом".
"Такой оборот событий наводит на мысль, что их ресурсы на исходе, и их поражение становится лишь вопросом времени", - говорится в публикации.
Подпольщики опубликовали кадры с такой вражеской техникой с эшелона.
Что известно о гаубице Д-30
Буксируемая 122-мм советская гаубица принята на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и находится в настоящее время на вооружении многих государств под названием Д-30А.
Сейчас войска РФ применяют такие орудия на передовой. Так, напомним, еще в сентябре военные Сил Специальных Операций ВСУ во время проведения аэроразведки обнаружили вражескую гаубицу Д-30, и уничтожили ее с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса.
Войска РФ активно применяет устаревшую технику
Обратим внимание, что оккупанты перед этим подвозили через Крым на линию фронта на материковую часть Украины и другую застаревшую технику. В частности, партизаны 9 октября наблюдали колону с редкими типами реактивных систем залпового огня "Град-1". Перевозка осуществлялась также через Евпаторию.
Добавим, что всего РСЗО такой модификации было выпущено не больше 600 экземпляров с 1976 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.