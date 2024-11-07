ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: что для этого нужно

Украина, Четверг 07 ноября 2024 04:34
UA EN RU
Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: что для этого нужно Фото: расширение программы помощи от ООН (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Накануне зимнего сезона украицы могут оформить денежную помощь по программе ООН. На помощь могут претендовать, в частности, лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Помощь предоставляется лицам, которые соответствуют следующим критериям:

  • Проживают на территориях активных или потенциальных боевых действий (согласно приказу № 309).
  • Получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц.
  • Не получают помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
  • Не получают международной денежной поддержки от других организаций во время предоставления помощи.

Размер финансовой поддержки составляет разницу между 3 250 грн и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства.

Например, если размер существующей помощи составляет 2 700 грн, ВПП ООН выплачивает дополнительные 550 грн.

Программа рассчитана на 6 месяцев, а общая сумма, которую ВПП ООН выделила на эту инициативу, превышает 284 млн грн.

Средства предоставляются путем перевода на банковский счет или адресной доставкой через "Укрпочту". Банковские переводы уже начаты, а выплаты через "Укрпочту" планируется начать в течение нескольких недель.

С февраля по апрель 2024 года проект был расширен для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, охватив более 750 тысяч украинцев.

Сегодня ежемесячную помощь от программы получают более 400 тысяч пенсионеров. Программа финансируется за счет взносов от Германии, Европейского Союза, США, Франции и частных доноров.

Напомним, что жители прифронтовых территорий Украины начали получать денежную помощь на приобретение твердого топлива. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало выплату первого транша в размере 21 000 гривен.

Кроме того, среди граждан, которые подают заявки на компенсации по программе "еВідновлення", только у 20% есть правоустанавливающие документы на жилье.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США