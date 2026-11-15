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ВПО незаконно лишают помощи: омбудсман назвал самые распространенные причины

08:01 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
ВПО незаконно лишают помощи: омбудсман назвал самые распространенные причины Фото: ВПО рискуют потерять выплаты (коллаж РБК-Украина)
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Переселенцам отказывают в государственной помощи или прекращают ее из-за ошибочных данных, жилья, в котором невозможно жить, или сбережения, собранные за всю жизнь. Такие решения часто принимаются без выяснения обстоятельств конкретной семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Для многих ВПО право на помощь зависит от дохода: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен. Также учитывают депозиты и покупки более 100 тысяч гривен, покупку нового авто или недвижимости, наличие подходящего жилья, трудоустройство и обучение детей.

Однако, как отмечает Лубинец, соответствие формальным критериям нельзя оценивать без уяснения обстоятельств семьи, ведь данные в государственных системах бывают ошибочными или неполными.

Среди самых распространенных жалоб к омбудсману:

  • Пенсионный фонд рассматривает заявление два-три месяца, а человек так и не узнает решения;
  • отказывают через жилье, в котором невозможно жить, не считая его состояния и расположения;
  • прекращают выплаты из-за отсутствия работы, не выясняя, почему человек не работает;
  • лишают помощи через депозит или покупку более 100 тысяч гривен, хотя это могут быть сбережения всей жизни;
  • прекращают пособие, если ребенок учится не по месту жительства семьи;
  • лишают выплат студентов после 18 лет, продолжающих обучение.

Еще одной проблемой являются ошибочные данные о пересечении границы, когда система фиксирует выезд человека, но не его возвращение.

Риск потерять пособие для переселенцев растет и из-за задержки с новым законом о ВПО. Он вступил в силу 22 октября, однако Минсоц не успел вовремя подготовить подзаконные акты. Как предупреждал председатель Спецкомиссии Совета по защите ВПО Павел Фролов, из-за этого переселенцев могут безосновательно снять с учета и лишить помощи.

Пока новые механизмы не заработали, помощь выплачивают по старым правилам: программу продлили до конца февраля 2027 года. Со следующего года выплаты могут возрасти, ведь бюджетный комитет Совета поддержал поручение правительству проработать их повышение .

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