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ВПО могут не платить за часть коммунальных услуг: о чем идет речь

07:49 03.08.2026 Пн
2 мин
Исключение - только одна конкретная услуга, которую придется оплачивать всегда
aimg Екатерина Коваль
ВПО могут не платить за часть коммунальных услуг: о чем идет речь Фото: ВПО часто продолжают получать счета, за которые могут не платить (Getty Images)
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Внутри перемещенные лица, не проживающие в своем жилище более 30 дней, законно могут не оплачивать часть коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост представительницы Уполномоченного Верховной Рады по защите прав пострадавших от вооруженной агрессии лиц Ольгу Алтунину.

Главное

  • ВПО не платят за газ, свет, воду и вывоз мусора более 30 дней отсутствия;
  • требуется письменное заявление каждому поставщику в отдельности;
  • теплоснабжение оплачивается всегда, кроме уничтоженного жилища;

Как оформить отказ от оплаты

Если вы не проживаете в жилище более 30 календарных дней, закон позволяет не платить за отдельные коммунальные услуги. Для этого нужно:

  • подать письменное заявление каждому предоставителю коммунальных услуг в отдельности;
  • добавить документ, подтверждающий ваше отсутствие - например, справку ВПО.

Если несколько поставщиков, обратитесь к каждому отдельно.

Каких услуг это касается

Правило распространяется на снабжение и распределение природного газа и электроэнергии, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также управление бытовыми отходами.

Право не платить действует при условии, что:

  • отсутствие подтверждено документально;
  • если в жилье установлены счетчики – ежемесячно передаются их показатели.

Какая услуга является исключением

Теплоснабжение нужно оплачивать даже тогда, когда в квартире или доме никто не проживает. Исключение - если жилье уничтожено или признано непригодным для проживания: тогда начисление платы за все жилищно-коммунальные услуги полностью прекращается.

Что с уже накопленными долгами

Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги запрещено, если она образовалась после 24 февраля 2022 года на территориях, где ведутся или велись боевые действия, а потребитель покинул жилье из-за войны и подтвердил это документально.

Напомним, справку ВПО пока не нужно менять, а повторно становиться на учет - тем более не стоит, несмотря на принятие нового закона о переселенцах.

В июле Кабмин также обновил порядок функционирования мест временного проживания ВПО - изменились условия поселения, мониторинга жилья и основания для выселения.

Кроме того, семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.

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