Влияние блокады портов: экспорт чугуна из Украины в августе упал до нуля

Как отмечается, в январе-августе 2026 года металлургические производства сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го - до 1,03 млн т.

За этот период показатели были следующие:

в США было направлено 900,6 тыс. т чугуна, что на 11% меньше г./г.,

в Турцию - 83,2 тыс. т (+88% г./г.),

в Италию - 26,5 тыс. т (-77% г./г.).

Выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила 413 млн долларов.

Инфографика GMK Center

В августе из-за блокады черноморских портов отгрузка чугуна на экспорт прекратилась. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка, прогнозируют в GMK Center.

Следует отметить, что в 2025 году металлургические предприятия Украины увеличили экспорт товарного чугуна на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го - до 1,98 млн т. Выручка от экспорта чугуна за год составила 759,88 млн долларов.