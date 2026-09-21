Влияние блокады портов: экспорт чугуна из Украины в августе упал до нуля

Металлургические предприятия Украины в течение 2026 сократили экспорт товарного чугуна на 16,4%. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся вовсе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.
Как отмечается, в январе-августе 2026 года металлургические производства сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го - до 1,03 млн т.
За этот период показатели были следующие:
Выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила 413 млн долларов.
В августе из-за блокады черноморских портов отгрузка чугуна на экспорт прекратилась. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка, прогнозируют в GMK Center.
Следует отметить, что в 2025 году металлургические предприятия Украины увеличили экспорт товарного чугуна на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го - до 1,98 млн т. Выручка от экспорта чугуна за год составила 759,88 млн долларов.
Напомним, по оценкам Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты, если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около 10 млрд долларов ВВП, 17 млрд долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд долларов налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.