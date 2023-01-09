Уверен, что нужное оружие и техника будут: Зеленский об ожиданиях от "Рамштайна"

"Будут хорошие новости для нашего государства, и очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, накануне нового "Рамштайна", и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина должна получить все необходимое, чтобы выгнать оккупантов с нашей территории.

"Российские удары по Херсону и Очакову, по городам Донецкой и Харьковской областей, постоянный террор против приграничных громад Сумской области. Постоянный террор против наших людей на оккупированной территории. Мир знает, что каждый день российского присутствия на украинской земле - это смерти, ранения, боль и страдания людей. Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов с нашей земли и чтобы надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что это оружие и эта техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро", - заявил Зеленский.

Напомним, накануне Пентагон объявил новый рекордный пакет военной помощи Украине, включающий 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113 и более сотни единиц другой техники и боеприпасов.

Отметим, что новая встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января.

Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

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