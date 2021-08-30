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Вперше після захоплення влади "Талібаном": ВООЗ доставила партію медикаментів до Афганістану

Автор: Тіберій Юрик

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) доставила в Афганістан ліки та медикаменти. Це перша поставка товарів медичного призначення в країну відтоді, як вона перейшла під контроль бойовиків радикального руху "Талібан".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що літак до міста Мазарі-Шаріф на північному заході Афганістану.

У країну доставили набори для надання першої допомоги та обробки травм, яких буде достатньо для надання невідкладної медичної допомоги понад 200 тисяч осіб. Т

директор регіонального бюро ВООЗ для країн Східного Середземномор'я Ахмед аль-Мандари.

Нагадаємо, що бойовики "Талібану" відхилили пропозицію Великобританії і Франції про створення в Афганістані зони безпеки для місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

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ВООЗАфганистан