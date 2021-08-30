Вперше після захоплення влади "Талібаном": ВООЗ доставила партію медикаментів до Афганістану

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) доставила в Афганістан ліки та медикаменти. Це перша поставка товарів медичного призначення в країну відтоді, як вона перейшла під контроль бойовиків радикального руху "Талібан".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що літак до міста Мазарі-Шаріф на північному заході Афганістану.
У країну доставили набори для надання першої допомоги та обробки травм, яких буде достатньо для надання невідкладної медичної допомоги понад 200 тисяч осіб. Т
директор регіонального бюро ВООЗ для країн Східного Середземномор'я Ахмед аль-Мандари.