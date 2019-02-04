Вперше в топ-35 рейтингу WTA перебувають три українки

Ястремська піднялася на 13 позицій і встановила особистий рекорд

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в списке 35 лучших теннисисток оказались три украинки. Об этом сообщается на сайте организации.

Сохранили свои позиции в мировой классификации Элина Свитолина и Леся Цуренко 7 и 24 месте соответственно.

В топ-35 дебютировала Ястремская после победы на турнире в Хуахине и обновила свой личный рекорд, который установила на прошлой неделе (47 место). Ястремская, которая теперь занимает 34 строчку в рейтинге WTA, стала самой юной из украинок, пробившихся в число 35 сильнейших.

Таким образом, впервые в истории национального тенниса сразу три девушки попали в топ-35 рейтинга WTA.

На этой неделе Даяна Ястремская дебютирует в составе сборной Украины в Кубке Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. На матчи также заявлены Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.