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Ястремська все ж зіграє за збірну України в Кубку Федерації

Новини » Спорт    30.01.2019 - 10:01
Ястремська все ж зіграє за збірну України в Кубку Федерації
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

ФТУ досягла домовленості з 18-річною тенісисткою

Третя ракетка України і 47 в світі Даяна Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації. Про це повідомляє Федерація тенісу України (ФТУ).

Зазначається, що були проведені додаткові перемовини і всі непорозуміння усунуті.
 
Таким чином у складі збірної України в матчах Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації виступлять: Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок.

Кубок Федерації пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Україна зіграє з Болгарією, Естонією і Швецією.

Нагадаємо, раніше ФТУ повідомила, що Ястремська та Еліна Світоліна відмовилися виступати за збірну України через фінансові умов.

Перша ракетка України в свою чергу заявила, що не зіграє за національну збірну на Кубку Федерації через травму.

Світоліна другий рік поспіль зіграє в 1/4 фіналу Australian Open Ястремська поступилася Серені Вільямс в третьому колі Australian Open
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